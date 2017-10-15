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Doğu Perinçek'e şok soru: Kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek özel açıklamalarda bulundu

Doğu Perinçek'e şok soru: Kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek özel açıklamalarda bulundu

15 Ekim 2017 Pazar 13:45
Doğu Perinçek'e şok soru: Kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?
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VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk’te gazeteci Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Vatan Partisi'nin Türkiye'de en az oy olan partilerden biri olduğunu belirten Kübra Par, Doğu Perinçek'in bahsettiği gücün sandığa yansımadığını söyledi.
Kübra Par’ın Perinçek’e yönelttiği “Türkiye'nin en az oy alan partisini; Rusya, Suriye ve İran resmi heyetle görüşmeyi kabul edecek kadar neden dikkate alıyor” ve “Sandıklara neden yansımıyor. Baraja dayandık dediniz, 0.3 oy aldınız. Bu sorumu bağışlayın ama Doğu Bey, kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?” sorularını sosyal medyada gündem oldu.
Doğu Perinçek ile Kübra Par arasında geçen diyalog şöyle:
- Türkiye'nin en az oy alan partisini; Rusya, Suriye ve İran resmi heyetle görüşmeyi kabul edecek kadar neden dikkate alıyor. Sizin gücünüzün kaynağı ne?
Türkiye'nin geleceğinde Vatan Partisi'nin olduğunu onlar görüyor.
- Türkiye ile arayı düzeltmek istiyorlarsa, bunu yapmak için neden Türkiye'de en az oy alan partilerden liderini aracı kılsın?
Vatan Partisi'nin güçlü ve etkili olduğunu görüyorlar. Hatırlarsanız; Putin, 'Türkiye'de biz Kemalistleri yönetimde görmek istiyoruz demişti.'
- Halkta karşılığı yoksa Vatan Partisi'nin gücü nereden çıkıyor?
Halkta karşılığı var.. AKP tabanında yüzde 26 oranında Vatan Partisi'ne oy verme eğilimi var.
- Sandıklara neden yansımıyor. Baraja dayandık dediniz, 0.3 oy aldınız. Bu sorumu bağışlayın ama Doğu Bey, kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?
Kendimizi kandırmıyoruz. Bizim gücümüzü herkes görüyor, biliyor. Önümüzdeki dönemde de bunu göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiDoğu PerinçekKübra Par
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