Doğan Bacak Dim TV'de Alper Kutay'ın konuğu oldu

7 OCAK’TA yapılan 6. Olağan Genel Kurul’la yeniden Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı seçilen Doğan Bacak, her cuma Dim TV’de (dimtv.tv) yayınlanan ve Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi programına konuk oldu. İkili, yaklaşık bir saat boyunca Alanya’nın ulaşım meselesini masaya yatırdı.

Göreve geldiği 2000’lerin başında toplu taşıma araçlarının büyük bir asayişsizlik batağında olduğunu belirten Bacak, “Araçlardan bıçak, satır gibi aletler eksik olmazdı. Minibüsçülük yaptığım dönemde ben bile hanımıma ve çocuklarıma minibüse binmemelerini tembih ediyordum. Neyse ki bizim dönemimizde bu sorunlar aşıldı.” dedi.

‘TÜREL KENDİ TOPUĞUNA SIKIYOR’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e Mahmutlar’ın otobüs sıkıntısının çözülmesi için çağrıda bulunan Bacak, “Bu akşam istesin, sabaha 18 otobüs Mahmutlar’da çalışmaya başlar. Bu konuyu Menderes Başkan’la daha önce de konuştum. Sanırım önümüzde bir seçim olduğu için buna müsaade etmiyor. Ama önümüzde bir turizm sezonu var. Bu sorunun bir an önce çözülmesi, Menderes Baba’ya da oy kazandıracaktır. İzin vermeyerek, aslında kendi topuğuna sıkmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

TEK TİP KIYAFET DÖNEMİ

1 Mayıs’tan itibaren odaya bağlı tüm şoförlerin belirli bir kılık kıyafet düzenine tabi olacağını söyleyen Bacak, “Herkes kısa kollu mavi gömlek giyecek, hiç kimse sakal bırakmayacak. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) dört tane zabıtası var. Bu işi onlar denetleyecek. Cezası 216 liradır, bedelini ödeyecek olan sakal bırakabilir.” diyerek şoförleri uyardı.

‘KONTAK KAPATIRIZ’

65 yaş ve üzeri vatandaşların otobüse ücretsiz binmesinin çok büyük bir sorun olduğunu belirten Bacak, “Ben minibüsçü olsam 65 yaş ve üzeri vatandaşları aracıma almam. Özellikle kırsaldaysam, çünkü bana para ödenmiyor. Ödenen para da 750 lira, çok yetersiz. Mazot 6 lira oldu. En azından 1 lira olmalı. Doğu ve Batı bölgelerimizden bu kişileri araçlara aldırmıyorum. Bu yüzden ceza yersek ve bu sorun çözülmezse kontak kapatmaya kadar gideriz.” ifadelerini kullanarak yetkililere gözdağı verdi.