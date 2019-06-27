Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca Tunus'ta gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, "Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta bugün polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı kışlayı hedef alan bombalı intihar saldırıları gerçekleştirildiğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, kardeş Tunus halkı ve Tunus Hükümeti’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Tunus’un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

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