Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlara önemli uyarı!
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da devam eden gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlara seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu
POLİTİKA 21.10.2019, 23:40
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Bir süredir protesto gösterilerinin devam ettiği Lübnan’da şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yollar göstericiler tarafından kapatılabilmektedir.
Ticaret, turizm ya da başka amaçlarla Lübnan’a yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir.
Vatandaşlarımızın bu konuda Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarını takip etmesinde fayda bulunmaktadır.
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