Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 yanıtı geldi

DIŞİŞLERİ Bakan Mevlüt çavuşoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in konuğu oldu.

ABD'nin S-400 alımı ve ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulayacağı iddialarına yanıt veren Çavuşoğlu "Bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. Bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. ‘Ben süper gücüm’ BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. ABD bize ambargo veya bize yönelik adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz. Benim hava sahamı korumam lazım. İhtiyaç olanları almam lazım. Benim acil olarak ihtiyacım var. Sen vermezsen ben başkasından alacağım. Hem vermiyorsun hem başkasından aldığım da ambargo uygulayacaksın. Türkiye senin emrine bir ülke değil ki. Üst perdeden konuşmak veya tehdit etmek doğru bir yaklaşım değil ve müttefikliğe sığmaz. S-400’lerin kontrolü bizde olacak ve müttefiklerimizi düşman olarak tanımlamayacağız. Benim ülkemdeki satın aldığım ya da ürettiğim bir savunma sistemi ya da herhangi bir silah, benim müttefikimi düşman olarak tanımlamaz, tanımlayamaz. Bu konularda hassas iken bize tehditvari konuşmaları doğru değil" şeklinde konuştu.

'KARŞILIĞINI ALIRLAR'

F-35 uçağı satışlarının iptal edilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu "Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye’den karşılığını alırlar. Artık eski Türkiye yok" dedi.

