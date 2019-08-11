Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sınır ötesi operasyon sinyali
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek." ifadelerini kullandı.
POLİTİKA 11.08.2019, 18:27 11.08.2019, 18:54 Melike Temir
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz." dedi. Çavuşoğlu, "(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur." diye konuştu.
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