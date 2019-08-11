Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sınır ötesi operasyon sinyali

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz." dedi. Çavuşoğlu, "(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur." diye konuştu.