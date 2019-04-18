Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Girişimci ve insani dış politika izliyoruz"

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen tarafından düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Uluslararası Konferansı"nda konuştu. Konferansın temasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, dış politikayı geliştirirken de varolan sorunlara çözüm getirmek için aynı yaklaşımı sergilediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, varolan sorunlara çözüm getirmek için fırsatlar ve zorlukları beraber değerlendirdiklerini belirterek, değişen dünyada buna adapte olmak için neler yapılması gerektiği üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Ekonominin gücünün batıdan doğuya ve kuzeyden güneye kaymaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, "Uyanan bir Afrika'nın önümüzdeki 20-30 yılda dünya ekonomisine sunduğu fırsat ne olacak, dünya ekonomisinin kalkınmasına nasıl katkı sağlayacak? Tüm bunları çok iyi hesaplamamız lazım." diye konuştu. Çavuşoğlu, endüstri ağırlıklı ekonomiden bilim, teknoloji ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye kaymanın olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda ihtiyaçları değişen çalışanları da rahatlatmak gerektiğini anlattı. Dünyada bugün 2. Dünya Savaşı döneminden daha fazla kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu insanlara bazen elimizden işimizi alan insanlar olarak, bazen bir güvenlik tehdidi olarak bakıyoruz. Bazen de insani açıdan bakmayı öğrenebiliyoruz. Bazı ülkelerin ve milletlerin de sırf güvenlik penceresinden baktığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, 70 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kalmasının herkesi etkilediğini belirterek, özellikle entegrasyon konusunda bu insanlara yardımcı olmaya yönelik iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizin ve ötesinin istikrarına, ekonomik kalkınmasına, barışına, huzuruna katkı sağlamak için ve dünyanın her yerinde mazlum insanlara yardım edebilmek için girişimci ve insani dış politika izliyoruz." dedi. Bu politika çerçevesince en az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarına da yardım ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de Gebze'de kurulması tesadüf değildir." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünyadaki tüm sorunlara birlikte kafa yorup mücadele edilirse başarılı olunacağına da işaret etti. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sınamanın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlüğün artmasının yanı sıra İslam düşmanlığı, anti-Semitizm, Hristiyan düşmanlığı gibi akımlar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu akımlara çare bulmazsak hiçbirimiz huzurda değiliz." uyarısında bulundu.