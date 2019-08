Dimçayı suyuna kavuştu

Ceren ŞAHİN

DİMÇAYI’NDA yaşanan Hidroelektrik Santrali (HES) mağduriyeti ve can suyu verilmediği için kuruyan çayın son durumu Yeni Alanya’nın manşetinde gündeme getirilmişti. Özel bir şirket tarafından yönetilen baraj tipi HES, gereken can suyunu çayla paylaşmayınca Dimçayı yer yer kurumuş ve durum tepki çekmişti. Yeni Alanya'nın konuyu manşetine taşımasının ardından, Dimçayı can suyuna kavuştu.

‘SU LÜTUF DEĞİL HAKTIR’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) HES raporunda, suyun ekosistem canlıları için en temel ihtiyaç ve öncelikli hak olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan doğal döngü için hayati önem arz eden ‘can suyu’ denetimlerinin tek bir kamu kurumu tarafından yapılması gerekliliği üzerinde duruluyor ve can suyu paylaşımının şirketlerin insafına bırakılamayacağı vurgulanıyor.

‘HERKES TAKİPÇİSİ OLMALI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada Dimçayı’nın turizm değerine dikkat çekerek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Dahaoğlu “Öncelikle Yeni Alanya’ya bu konuyu gündeme taşıdığı için teşekkür ediyorum. Alanya’mız deniziyle, güneşiyle aynı zamanda doğasıyla da ön planda olan bir cennettir. Dimçayı ve Sapadere Kanyonu gibi yerler, alternatif turizme çok güzel örneklerdir. Gelen misafirin otelden çıkmasına nedendir. Dolayısıyla böyle şeyleri değil azaltma, çoğaltma yoluna gitmemiz gerekir. Alanya’da yaşayan her insan var olan değerlerimizin kıymetini biliyor. Sadece kurumlar değil, Alanya’da yaşayan herkes bu konunun takipçisi olmalıdır. Bu konu gündemde tutulup, tekrar bu tip olayların yaşanmaması için birlikte hareket edilmelidir. Can suyunun dereye bırakılması HES işletmecilerinin keyfine bırakılamaz. Su doğanın ve canlıların hakkıdır. Can suyunun dereyle paylaşılması bir lütuf değildir. Gereken denetimlerin gerçekleştirilmesi de, Alanya’nın geleceğinde bir Dimçayı’mız olsun istiyorsak son derece elzemdir” şeklinde konuştu.

‘KIYILAR İÇİN DE ÖNEMLİ’

Alanya’da çevreci kimliği ile tanınan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Alanya Temsilcisi Erman Kaptanoğlu Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Dimçayı’nın barajın alt tarafında kalan kısımlarında son günlerde su seviyesinde düşüş olduğunu ben de duydum. Can suyu veriliyor mu bilemiyorum? Fakat mutlaka verilmesi lazım. Bu can suyu meselesi aslında çok önemli bir konudur ve bildiğim kadarıyla her baraj için belirli miktar suyun salınması zorunludur. Bu bir lütuf değil, zorunluluktur. Bu suyun verilmediği durumlarda, barajın alt taraflarındaki ağaç ve bitki oluşumlarının zarar göreceği, böylelikle ekosistemin zarar göreceği öngörülür. Ayrıca suyun verilmemesi veya olması gerekenden az verilmesi, kıyı bandına dereden alüvyon taşınamadığı için özellikle Kestel, Mahmutlar, Tosmur ve Oba sahillerinde kum erozyonu oluşmasına sebep olacak ve neticesinde plajlarda kayalar meydana çıkacaktır. Bu da Alanya ekonomisinin lokomotifi olan turizmi olumsuz etkileyebilecek faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.