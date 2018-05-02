Dim TV'nin bu akşamki konuğu Yıldırım

SAAT 18.00'de başlayacak olan Alper Kutay ile Ana Haber'e konuk olacak olan Yıldırım, aday adaylığına giden süreci hedeflerini ve aday olup seçildiği takdirde Antalya ve Alanya bölgesine kazandıracağı projeleri anlatacak. Dim TV Ana Haber bu akşam saat 18.00'de başlıyor.