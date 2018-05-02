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Dim TV'nin bu akşamki konuğu Yıldırım

Ak Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için 2016'nın ocak ayından beri sürdürdüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Necati Yıldırım, bu akşam Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin ana haberine konuk olacak

Dim TV'nin bu akşamki konuğu Yıldırım

Ak Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için 2016'nın ocak ayından beri sürdürdüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Necati Yıldırım, bu akşam Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin ana haberine konuk olacak

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:15
Dim TV'nin bu akşamki konuğu Yıldırım
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SAAT 18.00'de başlayacak olan Alper Kutay ile Ana Haber'e konuk olacak olan Yıldırım, aday adaylığına giden süreci hedeflerini ve aday olup seçildiği takdirde Antalya ve Alanya bölgesine kazandıracağı projeleri anlatacak. Dim TV Ana Haber bu akşam saat 18.00'de başlıyor.

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Yıldırım basınla buluştu
Yıldırım basınla buluştu
Son Güncelleme: 02.05.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
Dim TvAntalyaAK Parti
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