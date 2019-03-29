Dim TV'de Seçim Özel'den dev final

BU akşam saat 21.30'da ise Dim TV(dimtv.tv) Seçim Özel'in finaline Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuk olacak. Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Ali Dim ve Alper Kutay'ın sorularıyla, seçim öncesi son cuma akşamında son sözleri söyleyecek.
Dim TV'de (dimtv.tv) seçim maratonu sürüyor. Bu akşam saat 20.00'de Dim TV Seçim Özel'de Alper Kutay'ın konukları Cumhur İttifakı ilçe başkanları Mustafa Toklu ve Mustafa Türkdoğan olacak
BU akşam saat 21.30'da ise Dim TV(dimtv.tv) Seçim Özel'in finaline Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuk olacak. Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Ali Dim ve Alper Kutay'ın sorularıyla, seçim öncesi son cuma akşamında son sözleri söyleyecek.