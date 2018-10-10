Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim twitter hesabından Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısında bulundu. Dim, Bakan Çavuşoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "AB'nin toplam nüfusu 525 milyon. 300 milyon nüfusu olan 10 ülke vatandaşı ülkemize kimlikle girerken, 225 milyon nüfusu olan 17 ülke vatandaşı hala pasaportla giriyor. Bu Alanya için çok önemli çünkü 17 ülkenin Antalya bölgesinde en çok tercih ettiği yer Alanya" ifadelerini kullanarak, Bakan Çavuşoğlu'na kimlikle giriş çağrısı yaptı.

HANGİ ÜLKELER KİMLİKLE GİRİYOR

Almanya

Belçika

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İspanya

İsviçre

İtalya

KKTC

Lihtenştayn

Lüksemburg

Malta

Portekiz

Ukrayna

Yunanistan

HANGİ ÜLKELER PASAPORTLA GİRİYOR

İngiltere

Polonya

Romanya

Çekya

Macaristan

İsveç

Danimarka

Norveç

Avusturya

Bulgaristan

Slovakya

Litvanya

Letonya

Hırvatistan

Estonya

İrlanda

Slovenya

Özellikle İngiltere'nin bu seneki turist artışının yüzde 60 olması ve rakamın 600 bine yaklaşması Dim'in çağrısını çok daha önemli kılıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 21:05