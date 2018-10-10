Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim twitter hesabından Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısında bulundu. Dim, Bakan Çavuşoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "AB'nin toplam nüfusu 525 milyon. 300 milyon nüfusu olan 10 ülke vatandaşı ülkemize kimlikle girerken, 225 milyon nüfusu olan 17 ülke vatandaşı hala pasaportla giriyor. Bu Alanya için çok önemli çünkü 17 ülkenin Antalya bölgesinde en çok tercih ettiği yer Alanya" ifadelerini kullanarak, Bakan Çavuşoğlu'na kimlikle giriş çağrısı yaptı.
HANGİ ÜLKELER KİMLİKLE GİRİYOR
Almanya
Belçika
Fransa
Gürcistan
Hollanda
İspanya
İsviçre
İtalya
KKTC
Lihtenştayn
Lüksemburg
Malta
Portekiz
Ukrayna
Yunanistan
HANGİ ÜLKELER PASAPORTLA GİRİYOR
İngiltere
Polonya
Romanya
Çekya
Macaristan
İsveç
Danimarka
Norveç
Avusturya
Bulgaristan
Slovakya
Litvanya
Letonya
Hırvatistan
Estonya
İrlanda
Slovenya
Özellikle İngiltere'nin bu seneki turist artışının yüzde 60 olması ve rakamın 600 bine yaklaşması Dim'in çağrısını çok daha önemli kılıyor.Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 21:05