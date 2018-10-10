Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısı

TGF Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kimlikle giriş çağrısında bulundu

Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısı
banner404

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim twitter hesabından Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Kimlikle giriş' çağrısında bulundu. Dim, Bakan Çavuşoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "AB'nin toplam nüfusu 525 milyon. 300 milyon nüfusu olan 10 ülke vatandaşı ülkemize kimlikle girerken, 225 milyon nüfusu olan 17 ülke vatandaşı hala pasaportla giriyor. Bu Alanya için çok önemli çünkü 17 ülkenin Antalya bölgesinde en çok tercih ettiği yer Alanya" ifadelerini kullanarak, Bakan Çavuşoğlu'na kimlikle giriş çağrısı yaptı. 

HANGİ ÜLKELER KİMLİKLE GİRİYOR

Almanya 
Belçika 
Fransa 
Gürcistan 
Hollanda 
İspanya 
İsviçre 
İtalya 
KKTC 
Lihtenştayn 
Lüksemburg 
Malta 
Portekiz 
Ukrayna
Yunanistan 

HANGİ ÜLKELER PASAPORTLA GİRİYOR

İngiltere 

Polonya 

Romanya

Çekya 

Macaristan 

İsveç

Danimarka 

Norveç

Avusturya 

Bulgaristan

Slovakya 

Litvanya 

Letonya 

Hırvatistan 

Estonya 

İrlanda

Slovenya

Özellikle İngiltere'nin bu seneki turist artışının yüzde 60 olması ve rakamın 600 bine yaklaşması Dim'in çağrısını çok daha önemli kılıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 21:05
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TUR'da 'Alanya' skandalı
TUR'da 'Alanya' skandalı
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479