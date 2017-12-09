Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Aralık 2017 Antalya -...
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
banner468

Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında

MHP lideri Bahçeli, CHP'ye çok sert ifadelerle yüklenerek "CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak." dedi

Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında

MHP lideri Bahçeli, CHP'ye çok sert ifadelerle yüklenerek "CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak." dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:55
Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında
banner404

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Önümüzde ilk hedef Mart 2019 yerel seçimleridir." dedi. Bahçeli, CHP'ye de çok sert ifadelerle yüklenerek "CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak." dedi.

"BELEDİYELER HAYATIN İÇİNDEDİR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Belediyeler hayatın bizatihi içindedir. Bu itibarla toplumun en ücra hüclerine sirayet etmesi gereken belediyelerdir. İnsanların sorunlarına çözüm arayan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Bununla birlikte sorunlara sırtını dönmüş belediyelerde hayır yoktur. MHP üretken belediyecilik anlayışıyla Türk siyasetinde müstesna bir yeri vardır.

"İKTİDARIMIZI KİMSE TUTAMAZ"

MHP'li belediyeler yurdun her yerinde hakkını vermiştir. Ancak bununla kalmamalı öne çıkmalıyız. Eğer yerelde aşı tutmuşsa, partimize geçer not verilmişse emin olun iktidarımızı kimse tutamaz. İlk siyaset sahası yerel yönetimlerdir. Önümüzde ilk hedef Mart 2019 yerel seçimleridir.

"KASIM 2019 SEÇİMLERİ İÇİN FİKİR VERECEKTİR"

Bu seçimler aynı zamanda Kasım 2019 genel seçimleri içinde istikamet hakkında bir fikir verecektir. Şimdiden çalışmalrı derinleştirmeki milletimizin kapılarını çalmak gereklidir. Sanki yarın seçim varmış gibi hazır ve dakik olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır.

"HER YANLIŞ KARAR ZULÜMDÜR"

Koçi Bey diyor ki: Her yanlış karar zulümdür. Biz arkamıza değil önümüze bakıyoruz. Yanlış ve yalan davaları parlatmaya çalışanlar beyhude çabalıyor. Asıl dava hak, millet ve ülkü davasıdır. Davayı satanlarla işimiz yoktur. Yakamızdan düşmüşlerdir. Bizim kökümüz sağlam, gövdemiz canlıdır.

"DALGA DALGA GELİYORUZ"

MHP'li belediyeler göz doldururken, muhaliflerine taş çıkarırken bizlerin göğsünü kabartıyor. 3 seçimin nihayetinde 3 hilal layık olduğu demokratik mevkiye çıkacaktır. İç ve dış mihrakalrı birlikte şaşkına çevireceğiz.

Dalga dalga geliyoruz. Anketler şunu demiş, medya bunu yazmış. Bunları boşverin. Vatandaşa gidin.

CHP'YE ÇOK AĞIR SÖZLER: İHANET TAŞERONU

Yenilgimizi, eriyip gitmemizi bekleyenleri birlikte şaşkına çevirip hayal kırıklığına ulaştıracağız. CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak. Sizlere talimatla tavsiyem odur ki, her insanımızın ayağına gidiniz, her insanımızı anlayınız. Anketler şöyle demiş alayını boş verin, vatandaşlarla buluşun."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMilliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi
 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi
İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu, sert çıktı
İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu, sert çıktı
Alanya CHP'de Takavut yeniden başkan oldu
Alanya CHP'de Takavut yeniden başkan oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim