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Devir teslim törenine katılmayan Topbaş'tan Mevlüt Uysal'a ziyaret!

İBB Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti. Topbaş, devir-teslim törenine katılmamıştı

Devir teslim törenine katılmayan Topbaş'tan Mevlüt Uysal'a ziyaret!

İBB Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti. Topbaş, devir-teslim törenine katılmamıştı

05 Ekim 2017 Perşembe 13:11
Devir teslim törenine katılmayan Topbaş'tan Mevlüt Uysal'a ziyaret!
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KADİR Topbaş,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen  Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Topbaş,  İBB'deki devir teslim törenine katılmamıştı.

KAPIDA KARŞILADI, BAŞ VBAŞA GÖRÜŞTÜLER

Başkan  Uysal,  Kadir Topbaş'ı saat 11: 20 sıralarında Saraçhane'deki  İBB binasının kapısında karşıladı. Topbaş ve  Uysal ardından makam odasına geçerek başbaşa görüştü.
"BİR KENARA ÇEKİLMEK, İNZİVAYA ÇEKİLMEK ANLAYIŞIMIZ YOKTUR. İNSANLIK İÇİN VARIM BUNDAN SONRA"

Topbaş,  İBB Başkanı  Mevlüt Uysal'a görevinde başarılar dileyerek, "Kendisini ayrıca takdir ettiğim Avukat  Mevlüt Uysal'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. Tabiki bilgilerimizi aktaracağız. Kitap, konferans başka bir şey olabilir. Bu şehirdeyim. İstikametimiz vatanımızın milletimizin geleceğine hizmetkar olmak. Bir kenara çekilmek, inzivaya çekilmek anlayışımız yoktur. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. İnsanlık için varım bundan sonra" diye konuştu.

"KADİR BEYİN GÖREVİNİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İBB Başkanı  Mevlüt Uysal, "Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum. Her başımız sıkıştığında kendisinden  İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağız" dedi.

DEVİR-TESLİM TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen  Mevlüt Uysal görevi  İBB 1. Başkan Vekili  Ahmet Selamet'ten almıştı, eski başkan  Kadir Topbaş ise devir teslime katılmamıştı.

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Kadir TopbaşMevlüt UysalAlanyalı
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