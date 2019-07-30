‘Devecilere tepki’ haberlerine devecilerden yanıt

ÖZELLİKLE develerin turistleri rahatsız ettikleri iddiaları gündeme adeta bomba gibi düşerken, 19 yıldır devecilik yapan ve geçimini bu yolla sağlayan Hanife Koca, “Develer bizim çocuğumuz gibi. Biz kimsenin yerini işgal etmiyoruz. Eğer devecilik yasaklanırsa 200 kişinin ekmeğini kim verecek? Biz bu konuda Adem Murat Yücel başkanımıza güveniyoruz” dedi.

MUHTARDAN DEVECİYE DESTEK

Sugözü Muhtarı Hasan Uysal ise konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamasında, " Son günlerde Alanyalı devecilere yoğun bir şekilde baskı uygulandığını görüyor ve endişeyle izliyoruz. Alanya Belediye Başkanımızında göstermiş olduğu yerlerde harfiyen kurallara riayet ederek çalışıp ekmeğini kazanan deveci kardeşlerimin Adem Başkanımıza ne kadar sevgi ve vefalarını gösterdiklerini görüyoruz ve biliyoruz. Biz Adem Başkanımızı da çok seviyoruz. Aynı kolaylığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da devecilere göstermesini bekliyor ve istiyoruz. Alanyamızda devenin turizmde 25 yıldır hizmet verdiğini düşünürsek bu bir günde kaldırılması düşünülemez. Çünkü, bu deveci kardeşlerimiz öz ve öz bu memleketin evlatları. Elbette turizmden pay almak bu insanların da hakkı. Çünkü Alanyalı vatandaşlarımız Alanya kültürünü yaşatıyor. Aldıkları para da Alanya'da kalıyor. Bu arkadaşlar çalmıyor çarpmıyor. Ben Sugözü Mahallesi Muhtarı olarak bütün gücümle deveci kardeşlerimizin yanındayım. Eğer bir yanlışları varsa onu da biz konuşur düzeltiriz. Ama devecilerin ekmeğiyle oynamayalım. İyi bir altyapı çalışması yaparak devecilerin de istediği bir sonuca baģlayabiliriz. Biz deveciyiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 20:15