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Dev maçın biletleri yarın satışta

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın saat 15.00'de satışa çıkıyor

POLİTİKA 09.09.2019, 18:45 09.09.2019, 18:55
Dev maçın biletleri yarın satışta
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SÜPER Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Alanyaspor ile 2 puan geriden gelen takipçisi Fenerbahçe, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin biletleri de yarın satışa çıkacak. Turuncu yeşilli kulüpten konu hakkında yapılan açıklamada, biletlerin yarın (10 Eylül 2019) satışa çıkacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alanyasporumuzun  Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile saat 20.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'da satışa sunulacak. 

Bilet Fiyatları:
Maraton ve Kapalı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 60 TL, Misafir Tribünü 78 TL.

Bilet Satış Kanalları:
Taraftarlarımız, biletlerini maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve 12 Eylül Perşembe gününden itibaren Alanyaspor Store Passolig Gişesi'nden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler.

Maç günü kulüp bilet satış gişesinde Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."

#süper lig #Alanyaspor-Fenerbahçe #biletler
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