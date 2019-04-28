Destici'den Erdoğan'a destek

BÜYÜK Birlik Partisi’nin (BBP) Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki Hedef Resort Otel’de iki gün süren İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı, Genel Başkan Mutafa Destici'nin kapanış konuşmasıyla dün sona erdi. Destici, BBP'nin kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek, ilçe kongreleriyle başlayacak sürecin il kongreleri ve büyük kurultayla güçlü olarak tamamlanacağını kaydetti. Belediyeler el değiştirince çalışanlara başka sendikalara geçme noktasında baskı yapıldığı iddiaları olduğunu kaydeden Destici, bu konuda baskı yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Destici, "Herkesin kendi hür iradesiyle hangi sendikaya üye olmak istiyorsa önünün açılması ve baskıyla karşı karşıya kalmamasını istiyoruz. İş akitleri sırf siyasi nedenlerle 'bana oy verdi' veya 'vermedi' diye feshediliyor. Bunların içinde bizim arkadaşlarımız da var. Ben bu konuda pervasızca, haksız, hukuksuz bir şekilde insanların, arkadaşlarımın ekmeğiyle oynayanları uyarıyorum. Bunun hesabını verirsiniz, bedelini size ödetiriz. Onun için ayağınızı denk alın. Siyasi tercihinden dolayı ekmeği, işiyle oynamak, işinden atmak, çoluğunun çocuğunun rızkıyla tehdit etmek ne insani ne ahlaki ne de İslami’dir" diye konuştu.

‘HERKES YSK KARARINA SAYGI DUYMALI’

Seçim sürecinde sadece İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe ile ilgili itirazların değerlendirmesinin kaldığını dile getiren Destici, 1-2 gün içinde buralarla ilgili kararın verileceğini tahmin ettiğini söyledi. İtirazların seçim sürecinin bir parçası olduğunu belirten Destici, "YSK'nın vereceği karar herkesi bağlar, nihaidir. YSK hangi kararı verirse versin, her kesimin buna rıza gösterme gibi bir demokratik olgunluğu, tavrı sergilemesini bekliyoruz. Yani YSK birilerinin istediği şekilde karar verdiğinde doğru, birilerinin istemediği şekilde karar verirse yanlış şeklinde değerlendirilmemelidir. YSK'nın kararları elbette eleştirilebilir ama neticede verilen karar nihai ise artık bunu tartışmanın kimseye faydası yoktur. Onun için herkesin bu süreci demokratik olgunlukla takip etmesi gerekiyor. YSK birilerinin istediği gibi karar verirse Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmuş olacak ya da onları istemediği gibi karar verirse Türkiye'yi karanlığa gömmüş olacak gibi yaklaşımlar doğru değildir" dedi.

‘SİYASİ BÖLÜCÜLER AYAĞINI DENK ALSIN’

Aksi durum olmazsa 4,5 yıl seçimsiz süre olduğunu belirten BBP lideri Destici, bu süreçte terörün tamamen yok edilebileceğini ve ekonomik sorunların çözülebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” önerisini ya da cümlesini de önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Destici, “Bu vatanda ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle el sıkışmaya varız. Ama şartımız ya da çekincemiz siyasi bölücülerdir. BBP, Alperenler olarak asla bunu kabul etmeyiz. Çünkü onların niyeti hiçbir dönemde Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına olmamıştır. Onlar Batı'nın, emperyalistlerin, Siyonistlerin maşaları, uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetecilerinin uşaklarıdır. Onların kardeşi, yol arkadaşıdır. Onlarla asla bir araya gelemeyiz ve onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 16:14