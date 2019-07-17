Destici: S-400 bizim için önümüzdeki yüzyılın en önemli projelerinden

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, Türkiye'yi engellemeye çalıştığını belirten Destici, şöyle konuştu: "Hava savunma sistemimizi güçlendirmek için Rusya’dan S-400 füzelerini aldık. ABD’nin yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamaları ve bununla birlikte proje ortağı olduğumuz F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmeyeceği yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin böyle bir hakkı yok. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir, istediği ülkeden istediği şeyi alır, buna savunma sanayisi de dahildir." Destici, ABD'nin Türkiye'nin hem karada hem havada zayıf bir ülke olmasını istediğini, S-400'e verilen tepkinin asıl sebebinin de bu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hava savunma sistemi satın alımı konusunda önceliği ABD’ye verdiğini ancak ABD'nin Türkiye'ye hava savunma sistemi satmayı reddettiğini hatırlatan Destici, "ABD hava savunma sistemi satmama konusunda bir irade ortaya koymuştur, Türkiye’de kendi başının çaresine bakma yoluna gitmiştir, S-400 bizim için önümüzdeki yüzyılın en önemli projelerindendir" dedi. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının hukuksuzluk olduğunu, ABD veya bir başka devletin buna hakkının bulunmadığını vurgulayan Destici, Türkiye'nin sadece satın alan bir müşteri değil o projenin proje ortağı olduğunu dile getirdi.

'KIBRIS'TA BEŞ ÜLKE DIŞINDA KİMSENİN SÖZ HAKKI OLMAMALI'

Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarını da değerlendiren Destici, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların amacının Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz kaynakları olduğunu belirtti. Destici, şunları söyledi: "Kıbrıs’ta söz hakkı olan iki devlet ve üç garantör devlet vardır; Türkiye, İngiltere ve Yunanistan. Bu beş ülke dışında kimsenin söz hakkı olmamalıdır. Ancak başta Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Türkiye karşıtı tavır içine girmişlerdir. Aslında mesele Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz kaynaklarıdır. Avrupa Birliği, Yunanistan’a gösterdiği tavrın en az bir kısmını Türkiye’ye göstermelidir. Biz adalet istiyoruz. Avrupa’dan beklentimiz taraf olmamasıdır."