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'Destan yazmaktan çekinmeyiz'

DSP İlçe Başkanı Ercan Öngün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı

'Destan yazmaktan çekinmeyiz'

DSP İlçe Başkanı Ercan Öngün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:52
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PARTİ binasında konuşan Öngün, "Kıbrıs adasının barış iklimine kavuşturulmasının üzerinden 43 yıl geçti. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmak, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmej için yapılan Kıbrıs Barış Harekatı, bir yandan da adadaki iki toplumun varlığını tescillemiş oldu. Kıbrıs davasının efsane ismi Rauf Denktal ve bu davanın siyasi iradesini hayata geçiren unutulmaz lider Bülent Ecevit yıllarca bağımsız Kuzey Kıbrıs için çaba sarf ettiler. 15 Kasım 1983'de bağımsızlığını ilan eden KKTC, 34 yıldır sürdürdüğü barışçı diyaloglardan etkili bit sonuca ulaşamadı. Yunanistan tam aksine Kıbrıs sorununun çözümü şöyle dursun, Ege'deki adalarımızın işgaliyle de Kıbrıs sorununun düğümlenmesine sebep oluyor. Bugün DSP olarak KKTC yöneticilerinin geçmişlerini unutmayan, ahde vefa duygusunu ayaklar altına almayan, milli kimliğimizi Rumların inayetine teslim etmeyen bir anlayış temelinde özgün davalarını sahiplenmeleri rn önemli beklentimiz. Türkiye'ye düşen misyon ise, çözümsüzlüğün tarafı olmayı ısrarla sürdüren Rum ve Yunan stratejilerine karşı Ege'deki adalarımızın işgaline bir son verilmesi ve uluslararası arenada KKTC'nin tanınması sürecini başlatarak bu konuları gündemimizden çıkarmak olmalı. Yeniden DSP iktidarına kadar bu gerçeklelmezse, Ege'nin mavi sularına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na bir kez daha destan yazmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümünde adada barışın tesisi için sorumluluk alan, milliyetçiliği Beşparmak Dağları'na yazan Ecevit ve Kıbrıs davasının unutulmaz lideri Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
DspErcan ÖngünKıbrıs Barış Harekatı
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