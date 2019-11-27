‘Dere’nin çocukları üşümeyecek’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında alınan ayakkabılar kırsaldaki Dere Mahallesi’ne ulaştırılmak üzere yola çıktı
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Dere Mahallesi’nden gelen talep üzerine bir yardım kampanyası başlattık. Özellikle ayakkabı ihtiyacı üzerinde yoğunlaşıldı. Sağ olsunlar, bazı sivil toplum örgütleri ve partili hayırsever arkadaşlarımızın katkıları sayesinde ayakkabılarımızı aldık. Mahallemize ulaştırıp ayakkabılarımızı sahiplerine ulaştıracağız. Bu noktada mahalle temsilcimiz Özlem Hanım ve yönetim kurulu üyemiz Halime Dim Ceylan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Kampanyayı organize eden CHP Yönetim Kurulu Üyesi Halime Dim Ceylan, “Dere Mahallesi’nin çocuklarına katkıda bulunmak istedik. İlkokuldan liseye kadar öğrencilerimizin ayakkabı ihtiyacı olduğunu öğrendik. 79 çift ayakkabıyı CHP, Alanya Halk Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu ve duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla temin ettik. Çocuklarımıza ulaşması adına da teslim ettik” diye konuştu.
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