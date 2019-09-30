Deprem sonrası 'toplantıya davet' krizi büyüyor

GÜNDEME ilişkin açılmalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığını İstanbul'da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını söyledi. İmamoğlu valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getirdiğini söyledi. İmamoğlu "konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Buradan bazı gazeteciler sesleniyorum. Valiliğin açıklamasından sonra çıkıp özür diyenlerin özürlerini kabul etmiyorum.Burada konunun tarafı var, açar sorarsınız. Bu gazetecilerin açıklamalarını zavallı açıklamalar olarak buluyorum, üzülüyorum. Kendinize bazı bakanların açıklamalarını referans alıp yazdıktan sonra söylenen sözlerin bir önemi yok.

"BENİM İÇİN ÖNCELİKLİ MESELE DEPREMDİR"

Buradan devlet yetkilerine de seslemek istiyorum. Seçim bitti, geride kaldı. Onları artık bir tarafa bırakalım. benim için deprem bu şehrin en önemlisi meselesidir. Benim için öncelikli mesele depremdir. Gelin enerjimizi buna yöneltelim. Birlikte çözüm üretelim.

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için yapılacak ihaleler ile soruya yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

İhaleye katılacağımızı açıklamamızdan sonra Bakanlığın aceleyle 'belediyenin katılması doğru olmaz' açıklaması yapmasını anlamış değilim. Ayrıca ihale şart namesinde ortaya konan şartları hayretle takip ediyoruz. Türkiye'de o şartlara sahip bir yada iki televizyon var.