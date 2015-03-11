Deniz Baykal’dan önseçim yorumu: Gerçekle yüzleşmek gerekir

11 Mart 2015 Çarşamba 15:55
DENİZ Baykal, Atatürk Parkı'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran Genel Seçimleri’ne giderken Antalya siyasetinin oldukça hareketlenmeye başladığını, seçim heyecanı ve coşkusunun yavaş yavaş şekillendiğini belirtti. CHP'nin önseçim kararı alarak bu oluşuma en büyük katkıyı yaptığını ifade eden Baykal, "Antalya'da CHP olarak adayların, bütün üyelerin katılacağı yargıç gözetiminde bir önseçim sonucu belirlenmesini CHP Genel Merkezi kararıyla şekillendirdik. Ben de burada bir aday adayı olarak yerimi aldım” dedi. Baykal, önseçim kararı alınmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lütufkar bir söylemle, "Antalya'dan sizi birinci sıradan koyalım, önseçime gerek yok" dediğini, kendisinin ise ön seçime memnuniyetle gireceğini söylediğini anlattı.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 14:58