Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu! Evrakları genel merkeze gönderildi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyareti sırasında adaylık teklifinde bulunmuş, Baykal ise süre istemişti. EVRAKLARI GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. BAYKAL SÜRE İSTEMİŞTİ Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.

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