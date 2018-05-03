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Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu! Evrakları genel merkeze gönderildi

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal adaylık başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret ederek aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti

Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu! Evrakları genel merkeze gönderildi

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal adaylık başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret ederek aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:54
Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu! Evrakları genel merkeze gönderildi
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyareti sırasında adaylık teklifinde bulunmuş, Baykal ise süre istemişti.
EVRAKLARI GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
BAYKAL SÜRE İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.

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CHPDeniz Baykal
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