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Demokrat Parti'den Alanya çıkarması

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal ve beraberindeki heyet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Mahmutlar’da ek hizmet binasındaki makamında nezaket ziyaretinde bulundu

Demokrat Parti'den Alanya çıkarması

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal ve beraberindeki heyet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Mahmutlar’da ek hizmet binasındaki makamında nezaket ziyaretinde bulundu

20 Mart 2018 Salı 13:47
Demokrat Parti'den Alanya çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

DEMOKRAT PARTİ Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, normal şartlarda 2019'un Mart ayında yapılması gereken seçimlerin erkene alınabileceğini dile getirdi. Erken seçim beklentilerinin hükümet kanadının attığı hamlelere bakarak okumanın zor olmadığını söyleyen İl Başkanı Hasan Ali Kartal, “Yerel seçime 1 yıl kala yapılan değişiklikler, ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yasal değişikliklerin, gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin değişikliklerin de önüne alınmasını bir erken seçim emaresi olarak yorumlayabiliriz” dedi. Meclis gündeminin 15 Nisan’a kadar tamamlanması kararının da erken seçim sinyali olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Kartal, “Ülkenin kritik bir süreçten geçtiği dönemde, yeni sisteme geçişin daha fazla uzamaması gerekçesiyle erken seçim hükümet kanadınca gündeme getirilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın iki koldan aralıksız il kongreleri ve açılışlar gerekçesiyle yurt gezisine çıkmasını da ‘seçim atmosferi’ olarak yorumlayabiliriz” ifadelerini kullandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise göreve geldiklerinden bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatırken, Alanya’da yaşayan ve Alanya’ya gelen misafirlerin mutlu olmaları için çalıştıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiAlanyaAdem Murat Yücel
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