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Demirtaş, Twitter'dan seslendi: Elbette özlem karşılıklıdır

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden mesajlar paylaşıldı. Mesajda "Elbette özlem karşılıklıdır, onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direneceğiz" denildi

Demirtaş, Twitter'dan seslendi: Elbette özlem karşılıklıdır

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden mesajlar paylaşıldı. Mesajda "Elbette özlem karşılıklıdır, onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direneceğiz" denildi

14 Kasım 2017 Salı 14:18
Demirtaş, Twitter'dan seslendi: Elbette özlem karşılıklıdır
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan  tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklDemirtaş’ın twitter hasabından paylaşılan mesajlar şöyle:

Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır.

Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elbette özlem karşılıklıdır.

Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz.andı. 

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DemirtaşTwitter
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