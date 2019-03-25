Demirtaş'tan seçim tahmini

BİANET'ten Evrim Kepenek'in sorularını mektupla yanıtlayan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Yaraları kanırtarak seçim kazansan bile toplumun bağrına rüzgâr ekmiş olursun" ifadesini kullandı. Tutuklu olmasaydı referandum dahil tüm seçimlerin sonuçlarının farklı olacağını söyleyen Demirtaş, "Zaten ben ve arkadaşlarım bu amaçla atıldık hapse. HDP ise elinden gelenin en iyisini yapıyor. Fedakârca bir mücadeleyle, baskılara rağmen dimdik ayakta duruyor. Ortada ciddi bir başarı da var. Bu yönüyle, hepimiz bunu görmeli ve emeğe saygı duymalıyız" dedi. Demirtaş, Ana akım medyayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'ANA AKIM MEDYA DİYE BİR ŞEY YOK ARTIK'

"Ana akım medya diye bir şey yok artık. Hepsi havuzun, hatta kanalizasyonun dibindeler. Bence ne izleyin ne de okuyun bunları. Çok mecbur kalırsanız da burnunuzu kapatarak azıcık izleyin. Bu dönemin tetikçi medya şaklabanları, ileriki yıllarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından sürekli, "yılın laleleri ödülü" ile "onurlandırılacaklardır" eminim. Çocukları bile bunlardan utanacak. "Yerel seçimlere giderken Türkiye'nin atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Demirtaş, "Siyasetin ve etiğin, hiçbir dönemde alınmadığı kadar ayaklar altına alındığı bir seçim kampanyası yaşanıyor. Bunun adı siyaset falan da değildir. Sınırsızca yalan, iftira, tehdit ve hakaretlerle oy toplamaya çalışmanın nesine siyaset diyebiliriz ki? Yapılanlar çok ayıp ve ucuz. İlkesizlik. Manipülatif söylemler ve kara propagandalar korkunç bir kutuplaşmaya yol açıyor. Zaten kapanması zor yaraları iyice kanırtıp kanatıyorlar. Bu şekilde seçim kazansan bile toplumun bağrına rüzgâr ekmiş olursun. Ancak toplumun ekseriyetinin bu yalanlardan ve kamplaştırma siyasetinden artık bıkıp usandığını görüyoruz. Hiç kimse bu düşmanlaştırma politikasının kucağına düşmemelidir. Ülke hepimizindir ve barış içinde, huzur içinde yaşamanın yolunu bulacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

‘DAHA AĞIR BASKILARA HAZIRLIKLI OLUNMALI'

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: "Seçim sonuçlarını çok net bir şekilde ekonomi ve demokraside yaşanan kötü gidiş belirleyecek. AKP-MHP blokunun, halk tarafından sandıkta ağır bir şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum."

İKİ KARA KALEM ÇALIŞMASI

Cezaevinde Seher romanını yazan ve nisan ayında bir öykü kitabı sonbaharda romanı çıkacak olan Demirtaş, iki kara kalem çalışmasını da bianet'le paylaştı.