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Demirtaş Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı

Alanya Belediyesi’nin yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırımla Demirtaş Mahallesi’ne kazandırdığı bin kişilik Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi, 24 Mart Cumartesi günü yapılacak açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunulacak

Demirtaş Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı

Alanya Belediyesi’nin yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırımla Demirtaş Mahallesi’ne kazandırdığı bin kişilik Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi, 24 Mart Cumartesi günü yapılacak açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunulacak

19 Mart 2018 Pazartesi 22:21
Demirtaş Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı
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2016 YILININ Temmuz ayında Alanya Belediyesi tarafından yapımına başlanan Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Bölge halkının tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi’nde nikah salonu, damat-gelin odası, fuaye, konferans salonu, çok amaçlı salon, sergi salonları ve kütüphane de mevcut. Engelli kullanımına uygun olarak tasarlanan Düğün Salonu bin kişilik kapasiteye sahip. Ayrıca kültür merkezi olarak da kullanılacak olan binada toplantı, kongre, seminer salonlarında çeşitli sosyal aktiviteler de yapılabilecek.
BÖLGE HALKININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
İçinde büyük bir kütüphane ve bilgisayar odasının da bulunduğu Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi’nde 10 binin üzerinde kitap, öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine sunulacak. Ayrıca vatandaşlar yaz aylarında merkezin bahçesinde bulunan açık kütüphaneden de faydalanalabilecek. Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi yaklaşık 6 milyon TL’ye mal oldu. Açılış için son hazırlıklar sürerken, otoparkı ile çevre düzenlemesi de tamamlanan düğün salonu ve kültür merkezinin mobilya ve sandalyeleri de yerleştirilerek son rötuşları yapıldı.
'HİZMETİN EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Demirtaş Düğün Salonu projesinin sadece bir düğün ya da toplantı salonu olmadığının altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezin çok amaçlı kullanıma uygun dev bir sosyal tesis olduğunu belirtti. Yücel, 'Demirtaş ile birlikte 23 mahallenin daha yararlanabileceği bu merkezde ayrıca toplantı salonu, kültürel faaliyetler için alanlar ve kütüphane bulunuyor. Halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu iç tefrişatı, çevre düzenlemesi, sosyal donatı alanlarıyla birlikte 6 milyon TL’ye mal oldu. Cumartesi günü tüm vatandaşlarımızın katılımıyla yapacağımız açılış töreni ile halkımızın hizmetine sunacağız. Tüm halkımızı açılışa davet ediyorum. Alanyamıza ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi. 

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Alanya BelediyesiDemirtaşDemirtaş Düğün Salonu Ve Kültür Merkezi
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