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Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdi

Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdi

04 Ocak 2018 Perşembe 10:39
Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı
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EDİRNE Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.

PARTİ YÖNETİMİNİN ISRARI İŞE YARAMADI

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ve aday olmayacağını belirtildi. Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 15:24
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demirtaş hdp yi bırakıyor parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı
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