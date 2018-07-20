Demirci’den Yücel ve Türel’e eleştiri

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduğu Alanya'nın sorunlarıyla ilgili önergelerle gündeme gelen Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekrana gelen ‘Alper Kutay’la Politika Kulisi’ programına konuk oldu. Demirci, "Alanya'da esnafa tavizler veriliyor. Herkes ekmek yesin ama şehrin özellikle ana caddesindeki kaldırımlar üzerine açılan seyyar mısırcı, kestaneci, simitçi, portakal büfeler hem görsel hem kalite olarak şehri aşağı doğru çekiyor. Turistik anlamda bunlar hayra alamet değil" dedi.

‘ALANYA ORTADOĞU ÜLKESİ GİBİ’

Seyyar tezgahların bir de muşambalarla kaplandığını ve Ortadoğu ülkelerindeki gibi görüntülerin ortaya çıktığını belirten Demirci, "Bu işlerden ekmek kazanan insanların hepsinin ihtiyacı var, anlıyoruz. Ama bu insanların geçinmesi için başka bir formül bulunması şart. Alanya'nın görsel ve kalite anlamında atak yapabilmesi için ana caddelerdeki bu tür unsurlara ne Alanya Belediyesi, ne de Antalya Büyükşehir Belediyesi izin vermemeli" diye konuştu. Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki esnafı denetlemek için Alanya'da yeterli personelinin olmadığını da söyleyen Demirci, "Biz önerge verince gelip göstermelik denetim yapmakla Alanya kurtulmaz. Esnafa başta taviz verildi, şimdi geri toparlanması çok zorlaştı. Büyükşehir'in Alanya'ya ulaşım konusunda hiçbir katkısı yok. Çevreyoluna katlı kavşak yapmak çözüm değil. Ana caddeler kan ağlıyor ama bir Ulaşım Master Planı bile yok" dedi.

‘HALK BİZE BU GÖREVİ VERDİ’

Demirci, programda şu açıklamaları yaptı: “Siyasi parti gözetmeksizin arkadaşlarımızla birlikte Alanya için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yetkiyi bize halk verdi. Bizlerin de işi denetim olduğu için gerek Alanya Belediyesi gerekse Antalya Büyükşehir'in Alanya için yaptığı çalışmaları denetlemek zorundayız. Bu bağlamda aldığımız oyun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adına tek meclis üyesi benim. Yaz dönemiyle birlikte Alanya’da daha çok insan sirkülasyonu var. Bununla birlikte trafik ve park sorunu gibi sorunlar ortaya çıktı. Zaman zaman yürüyüş yaptığımız yollarda kazalar atlatıyoruz. İlerleyen günlerde 'kaldırımlarda trafik kazası oldu' cümlesi herkese olağan bir şey olarak gelecek. Öncelikli olarak buna bir önlem almamız gerekir.

‘MOTOSİKLET TERÖRÜ SÜRÜYOR’

İlk olarak Alanya Belediye Meclisi'nde dile getirdiğim bu konuda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel eğitim konusu üzerinde durmuştu. Eğitim durumunu ben de destekliyorum fakat bu uzun vadeli bir süreç. Kısa vadede çözümler üretilmesi gerek ve bunun da en önemli çözüm aşaması denetimler. Atatürk Bulvarı’nda yaşanan problemlerle ilgili muhatap olarak Antalya Büyükşehir'in olması, sorularımı oraya yöneltmek durumunda bıraktı. Sorularımı üç ana başlıkta topladım. Yayaların yolunu yarıya indiren ve izin verilen işgaliye yerlerinin dışına çıkan işletmeler. Bu işletmelerin denetime tabi olup olamadığını sordum. Bir diğer soru ise, kaldırımlara park eden motosiklet sorunu. Bu durum belki kaza riski yaratamaz ama arkamızdan ne zaman bir motosiklet geleceğini bilemiyoruz. Özellikle çocuklarımız adına korkuyorum.

‘İŞGALİYE DENETİMLERİ YETERSİZ’

Son olarak da Alanya'daki genel trafik akışı ile ilgili bir soru sordum. Bu genel soru içinde trafik ışıklarındaki senkronizasyon sıkıntısı, yetersiz olan yol şeridi var. Bu sıkıntılar trafik akışını durdurmakla kalmıyor, yığılmalara sebep oluyor. Antalya Büyükşehir Meclisi'nde grup sözcümüz bu soruları bizim adımıza okudu ve bu soruların dönüşü oldukça hızlı oldu. Bu sorulara oldukça olumlu tepkiler aldım. İşgaliyelerle ilgili olarak denetimlerin sürdüğünü belirttiler. 2018 yılı içinde 256 işletmenin uyarıldığı ve 88 işletmeye de Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildiği söylendi. Motosikletler ile ilgili soruya ise, zabıta ekiplerinin çalışmalar yaptığı belirtildi.

‘ANA CADDELERE ACİL DÜZENLEME ŞART’

Kaldırımlar üzerinde park eden 1251 araç sahibinin uyarıldığını ve 91 araç sahibi ile 11 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığını öğrendik. Tabi ki 11 motosiklet sürücüsü bana göre yetersiz. Trafik sıkışıklığıyla ilgili olarak master plan söz konusu olmuştu. Fakat bu planı yapan kişiler Alanya için bir durumun söz konusu olmadığını belirterek sadece bazı verilerin olduğunu söylemişti. Ortaya atılan bu planda kesinlikle Atatürk Bulvarı ve 25 Metrelik Yol yer almalıdır. En büyük tereddüdümüz zaten Büyükşehir Yasası olmuştu. Nedeni ise, coğrafyanın büyüklüğünden kaynaklanan sıkıntılardı. Bizlerin bu konuda Antalya'ya sesimizi duyurmamız lazım. Ama Antalya, Alanya'nın çığlıklarını duymadı. Atatürk Bulvarı ile ilgili olarak insanların ortaya attıkları orta refüjlerin daraltılması yerine parklanmaların kaldırılması, dolayısıyla üç şeride çıkması daha iyi bir sonuç doğuracaktır. Alternatifler üretilmeden yapılacak şeyler değil bunlar.

‘PARK SORUNU MUTLAKA ELE ALINMALI’

Parkomatların gelirinin Alanyaspor'a verilmesi parkomatın kaldırılmasına engel değil. Gerekirse Alanyaspor'a farklı gelir kapıları açılabilir ki ben de maçlara giden ve kombinesi olan birisiyim. Alanya'nın en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında park sorununu ortadan kaldırmak için yaz aylarında kapalı olan okulların bahçeleri kullanılabilir. Bununla ilgili olarak kişiler veya kurumlar bedel karşılığında burayı gerekli yerlerden kiralayabilmeli. Okullar da elde edilen bu gelirle harcamalarını yapabilecek duruma gelebilir. Bu bahçelere yap-işlet-devret yöntemiyle yeraltı otopark sistemi getirilebilir. Hem milli eğitim ekonomik kazanç sağlar, hem de trafiği rahatlatır. Gerekirse Atatürk Bulvarı ve yeni yapılacak Kent Meydanı altında da bu proje gerçekleşebilir.

‘ŞEHİRDE KOORDİNASYON SORUNU VAR’

Alanya Belediyesi, ALTSO ve Antalya Büyükşehir arasında, yapılacak projelerle ilgili koordinasyon olması gerekli. Projeler yürütülürken farklı kesimlerden insanların da düşüncesi alınabilir. Örneğin, Adem Murat Yücel'in Cuma Pazarı ile ilgili projesi var. Oranın yıkılıp daha büyük bir düğün salonunun yapılması ve altına dükkanların yapılması ile ilgili. Bu gibi projelerin tek başına değil de ortaklaşa yapılması daha yararlı olacaktır. Şehrin sorunları tabi ki sadece Alanya Belediyesi ile ilgili değil, Antalya Büyükşehir ile de ilgili. Bu koordinasyonsuzluk şehirde seyyar satıcıların türemesine neden oldu. Bu satıcılar şehrin kalitesini düşürüyor. Dışarıdan kente gelen bir insan kentin kalitesine oradaki seyyar satıcılarından karar verebiliyor. Antalya Büyükşehir’e bağlı kaç zabıta memurunun olduğu muamma ve yetersiz olduğu gözler önünde. Personel yetersizliği görüşülse de bu konuya el atılmış değil.

‘ESNAF ÇOK RAHAT BIRAKILIYOR’

Bir diğer problem gürültü. Alanya'nın planlamasıyla ilgili yapılan yanlışlıklardan kaynaklı. Turizm tesisleri ve konutların iç içe olmaması gerekir. Bir tarafta eğlence ve müzik yapan işletmeler, diğer tarafta uyumaya çalışan insanlar var. Bu iki çizgi arasında denge sağlamak zor. Karşılıklı saygı düzeyinde gerçekleşmesi olayların önüne geçer. Özellikle işletmelerin desibel yasalarına uyması lazım. Burada yine denetim sorunu var ancak ve ancak denetim yoluyla hallolur bu gibi olaylar. Şikayete bağlı yürümemesi lazım, belediye bunu bilerek hareket etmeli. Son iki yılda ülkedeki bazı krizlerden dolayı turizm çok iyi yönde gitmedi. İnsanlar ekmeğini kazanmakta zorlandı ve borç sahibi oldu.

‘KENTİN KARAKTERİ KORUNMALI’

Dolayısıyla 4-5 sene öncesine göre belediyeler esnafı daha rahat bıraktı. Eğer denetim devam etmezse ipin ucu kaçabilir. Hanutçuluk ile ilgili denetimler söz konusuydu fakat devam edip etmediği basının dışında kimse bilmiyor. Etkin denetim, etkin mücadele yapılmalı. Ben belediye başkanı olsam nn büyük problem olarak gördüğüm ulaşım krizine el atardım. Ve bunu yaparken tüm gruplarla birlikte yapmak isterim. Kentin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin çalışmak isterim. Kente gelen kişilerin kentten memnun ayrılması için yapılması gereken durumlar üzerinde çalışırdım. Kentin karakterini oluşturan unsurlara dikkat edilmeli. Çarşı bölgesindeki işletmelerin daha profesyonel mantıkla işletilmesi lazım. Çarşı esnafının çakma ürün satmasıyla ilgili esnafa değil, o ürünleri Türkiye pazarına sokana bakmak lazım. Yani bataklığı kurutmak gerek.

‘CHP’NİN ADAYI VİZYON SAHİBİ OLMALI’

Lisanslı ürün konusunda da herkesin alamayacağı ürünler var. Bu ürünler için ekonomik durumunuzun iyi olması gerekli. Üretimle ilgili sıkıntılarımız var. Yerel markalarla kaliteyi yakalamalıyız. Örneğin, Alanya'nın doğusu ile batısı arasında da kalite farkı var. Bisiklet yollarımız yok, olan da yetersiz. Yerel seçimlerde konunun muhatabı aslında ilçe örgütümüz. Aday belirlenirken en önemli koşul vizyon sahibi olması. Dünyayı ve yaşadığı şehri çok iyi bilmesi gerekli. Ekibini kurarken danışabileceği kişilerin olması çok önemli. Tabanımızı hareketlendirecek bir adayın olması daha iyi olacaktır. İttifak konusu yerele bırakılırsa sanmıyorum fakat merkezden yapılması istenirse talimat uygulanır. Antalya Büyükşehir'i kazanmak Alanya Belediyesi'nden daha önemli Ak Parti açısından.”

