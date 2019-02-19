Demirci'yi Böcek ikna etti

ALPER KUTAY- ÖZEL HABER

31 MART Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeye başladı. Listeler 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Öte yandan daha önce bu dönem listeye girmeme kararı alan Meclis Üyesi Erkan Demirci'yi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in telefonla arayarak saatlerce konuştuğu ve "Bu dönem sana ihtiyacımız var" diyerek ikna ettiği öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Şehir Plancısı Erkan Demirci, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in listesine 1. sıradan aday gösterilecek.