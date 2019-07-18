Demirci şoför esnafının sorunlarını dinledi

ŞOFÖRLER Odası Başkanı Recep Çalış’ın da hazır bulunduğu kahvaltılı toplantıyı Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar organize etti. Bağışlar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Kahvaltıda Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ile Mahmutlar Birlik Taksi Başkanı Nuri Yatmaz ve taksici dostlarımızın davetine icabet ettik.

Mahmutlar'da taksici arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde incelemek ve çözüm bulmak için davetimize icabet eden Sayın Demirci’ye taksici dostlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 00:06