Demirci'den önemli uyarı: ‘Bina riskliyse yıkılmalı’

Alper Kutay

CUMHURİYET Mahallesi ile Alanya'da başlayan kentsel dönüşümü değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi olan Şehir Plancısı Erkan Demirci, "Biz riskli yapıyı ve riskli alanı birbirine karıştırıyoruz. İkisi farklı. Örneğin, Cumhuriyet Mahallesi'nde ilan edilen riskli alanın bütününde bölgenin riskli olduğu ve yenilenmesi gerektiğine karar veriliyor. Ancak kent merkezinde parsel bazında yapılanlar ise riskli yapı. Yani sadece o yapı riskli olduğu için yıkılıp yeniden yapılıyor. Buradaki sorun şu. Gönül ister ki hepsi ada bazında yapılsın veya bölgesel yapılırken Alanya'nın planlamadan kaynaklı sorunlarıyla da bu aşamada mücadele edilsin ve o sorunlar da o binalar yıkıldığı zaman ortadan kaldırılsın. Ancak şunu atlıyoruz ki, o binalar riskli ise belediye o kişiye, 'sen bunu yıkamazsın' diyemez. Çünkü alan olarak, bölge olarak diğer binaları beklerken bir deprem veya doğal afette o bina yıkılırsa ve birileri ölürse bunun sorumluluğu çok daha ağır. Buna çok fazla yapacak bir şey yok. Eğer o bina riskli ise, tespitlere göre 'yıkılabilir' raporu varsa, herhangi bir afetten önce o binanın bir an önce yapılması gerekiyor. Diğer binaların sözleşmesi, imzalaması, müsait bulması derken diğer binayı riski atamayız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 18:42