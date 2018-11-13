Demir düşünmek için süre istedi

31 MART 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Aslen Alanyalı olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in Ak Parti'den Alanya Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa edebileceği iddia ediliyor. Kulislerde sıkça duyulan Demir'in Alanya Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu konusunda düşünme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Kamu görevlilerinin Ak Parti'den aday adayı olabilmesi için 1 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiğini hatırlatan Demir, "Şu an için görevimin başındayım. Ancak Alanya'da aday olmam noktasında tabandan büyük bir baskı var. Alanyalılar halktan birisi, kendilerinden birisi, bir Yörük çocuğunu başkan olarak görmek istiyor. Biz hem halkın içindeyiz, hem de devlet adamıyız. Hiç bir zaman görevden kaçmadım. Halkıma hizmet etmek bana mutluluk verir. Tabandan bu yönde büyük bir baskı alıyorum. 1 Aralık’a kadar süre var, bu süreyi değerlendireceğim” dedi.