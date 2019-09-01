Demir'den kahramana Alanya şalvarı

Alper Kutay

ARSLAN'IN kendilerini onurlandırdığını söyleyen Alanyalı müdür Demir, “Ziyarette başkanımıza, Alanya şalvarı, cepkeni ve kasketi hediye ettik. Gazi başkanımızın unvanı artık ‘Alanyalı Gazi Başkan’ olarak tescillendi. Sözünü aldık, inşallah günün birinde Alanyalı Gazi Başkanımız bu kıyafetle Hasbahçe zeybeği oynayacak. Gazi başkanımızı sağlıklı görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mevla’m yolunu ve bahtını açık etsin. Yüce Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Türk Milleti her zaman olduğu gibi istiklal ve istikbal kaygısı duymadan daim ve kaim olacaktır. Türk evlatları ve Torosların yiğitleri her daim şanlı bayrağı göklerde dalgalandıracaklardır” dedi.