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Değirmendere’nin sorunları CHP’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanvekili İrfan Akgün, ziyaretine gelen Oba Değirmendere Mahalle Temsilcisi Zeki Demir’in bölgeyle ilgili sorunlarını dinledi

POLİTİKA 18.08.2019, 22:18 Enes Subaşı
Değirmendere’nin sorunları CHP’de
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Alper Kutay

AYNI zamanda film yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu olan Zeki Demir’in mahallesi ile ilgili çalışmaları dosya halinde teslim alam İrfan Akgün, “Azimli çalışmaları ve temsilcisi olduğu Değirmendere Mahallesi’ndeki tüm vatandaşların hizmetten yararlanması için gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

#Değirmendere #CHP #Cumhuriyet Halk Partisi #Alanya İlçe Başkanvekili #İrfan Akgün
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