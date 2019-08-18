Değirmendere’nin sorunları CHP’de

Alper Kutay

AYNI zamanda film yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu olan Zeki Demir’in mahallesi ile ilgili çalışmaları dosya halinde teslim alam İrfan Akgün, “Azimli çalışmaları ve temsilcisi olduğu Değirmendere Mahallesi’ndeki tüm vatandaşların hizmetten yararlanması için gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.