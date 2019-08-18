Değirmendere’nin sorunları CHP’de
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanvekili İrfan Akgün, ziyaretine gelen Oba Değirmendere Mahalle Temsilcisi Zeki Demir’in bölgeyle ilgili sorunlarını dinledi
POLİTİKA 18.08.2019, 22:18 Enes Subaşı
Alper Kutay
AYNI zamanda film yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu olan Zeki Demir’in mahallesi ile ilgili çalışmaları dosya halinde teslim alam İrfan Akgün, “Azimli çalışmaları ve temsilcisi olduğu Değirmendere Mahallesi’ndeki tüm vatandaşların hizmetten yararlanması için gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.
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