Davutoğlu'ndan şok sözler: 'Ben çok mu istedim sanki parti kurmayı?'

“Yeni Parti ile yola çıkarken hedefiniz seçimde yüzde 50+1 alarak iktidar olmak mı?” Sorusuna Davutoğlu, “Ben parti kurmayı çok mu istedim? Hayır, sadece AK Parti'de teşkilatlarla vatandaşların yaşadığı şikâyetleri raporlarla sundum. Aksaklıkları düzeltelim istedim. Yanlışlıkları anlattım defalarca dinlemediler önlem almadılar. 100 AKP'liye sorsanız "partinin yenilenmeye ihtiyacı var" diyordu. Biz de Türkiye'yi dolaşırken gördük ki gerçekten büyük çoğunluk partide yenilikten yanadır. AK Parti'ye zarar verme niyetim asla yoktu. İstişare süreci başlatsaydı Sayın Erdoğan, el birliği ile kötü gidişi engellerdik. Karşılığında yaşadıklarımı gördünüz. Başbakanlarını Genel Başkanlarını ihraç etmek istediler. Yüreğim yandı yara açıldı ihraç talebi metnini alınca istifa kararı aldım” yanıtını verdi.