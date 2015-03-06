Davutoğlu’ndan ‘Kocaman’ destek

Alper KUTAY 7 HAZİRAN’DA yapılacak genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Dr. Ömer Kocaman, ziyaretlerine devam ediyor. Kocaman'ın bugünkü durağı Ankara oldu. Alanya'da birçok kurumu ziyaret eden Kocaman, çalışmalarına bir süre Ankara'da devam etme kararı aldı. Kocaman, bugün ilk olarak AKP Genel Merkezi'ne gitti. Burada görüşmeler yapan ve destek isteyen Kocaman, daha sonra ise Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile bir görüşme yaptı. Cirit’i ziyaret edip çalışmalarını anlatan Kocaman'a, Tanzanya Büyükelçisi'nin eşi Yeşim Meço Davutoğlu da eşlik etti. Cirit’in, ziyaretinden dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar dilediği Kocaman, önümüzdeki günlerde hem Ankara'da hem de Alanya'da ziyaretlerine devam edeceğini kaydetti.

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