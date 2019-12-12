Davutoğlu, yeni partisi için resmi başvuruyu yaptı

AK Parti'de ihraç istemiyle MYK'ya sevk edildikten sonra istifa ederek partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurusunu yaptı. Edinilen bilgilere göre partinin ismi "Gelecek Partisi" olacak. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için 'Davutoğlu ekibi' İçişleri Bakanlığı'na beş araç ile geldi.

BAŞVURU BAKANLIĞA İLETİLDİ

Gazete Duvar'ın haberine göre başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24'üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı. Heyetin dilekçeyi teslim etmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.