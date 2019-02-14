Davutoğlu, yeni parti sorusunu ilk kez yanıtladı!

ABDULLAH Gül ve Ali Babacan'ı ile birlikte yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir konferansta bu yönde bir soru ile karşılaştı.

'DAVUTOĞLU'NUN PARTİ KURACAĞI İDDİASI'

Parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki konferansında yaptığı konuşmayı dünkü yazısında Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu gündeme getirmişti. Orhan Uğuroğlu, bugünkü "Davutoğlu lider olur" başlıklı yazısıyla da konferansta yaşananları aktarmayı sürdürdü.

"YENİ BİR SİYASİ OLUŞUM DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Davutoğlu'na "Sayın Başbakan Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum düşünüyor musunuz?" sorduğunu yazan Uğuroğlu, Yazısının ilgili bölümünde dedi: Davutoğlu, 'Orhan Bey, bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burası konferans olduğu için bu soru muhtevayla ilgili olmadığı için isterseniz bu soruyu yok addedelim' diye yanıt verdi. Davutoğlu konferansı iki önemli mesaj ile bitirdi: 'Birinci olarak; aidiyet duygumuzu güçlendireceğiz. Kimse bu ülkede kendini ötekileştirilmiş, yabancılaştırılmış görmeyecek. İkinci olarak; şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez. Herkes fikrini ifade edebilir ve kınanamaz bir ortam olursa dışarıdan ne gelirse gelsin ortak akla sahip olan bir milletin iradesini ezip geçemez.'