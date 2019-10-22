Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini kuracakları tarih belli oldu

ESKİ başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın kuracakları partinin takvimleri belli oldu.Davutoğlu'nun partisini kasımda, Babacan'ın ise partisini aralık ayında kurması planlanıyor. Tüzük ve program çalışmalarını sürdüren Davutoğlu ve Babacan'ın takvimi şöyle;

BABACAN'IN PARTİSİNİN KURULUŞ TAKVİMİ

Parti kurmak için çalışmalarını sürdüren Babacan'a yakın kaynak, "Programda bir değişiklik yok, aynen devam ediyor. Aralık sonu gelmeden tüzel kişiliğe kavuşacak. Programımız o şekilde" dedi.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNİN TÜZÜK VE PROGRAMI YAZILIYOR

Davutoğlu'nun ise partisini Kasım ayında kurması bekleniyor.Davutoğlu ve ekibi partinin Tüzük ve Programına son şeklini veriyor. Tüzük ve program için ayrı iki ekip çalışıyor. Program; demokrasi, yargı, hukuk, ekonomi, sosyal alan, eğitim ana başlıklarından oluşuyor. Programda adalet, insan hakları, demokrasi, özgürlük konusuna vurgu yapılacak. Bu değerlerin öne çıktığı bir program yazılacak.

"BUNDAN SONRAKİ ORGANİZASYON KURULUŞ ORGANİZASYONU"

Davutoğlu'na yakın kaynak, "Şu anda program ve tüzük üzerinde çalışıyoruz, ayrıca kurucular kurulu üzerinde çalışıyoruz. Bunlar olgunlaştıktan sonra beklenmeyecek. Kuruluşa odaklanıyoruz. Bundan sonraki organizasyon kuruluş organizasyonu olur. Kasım ayı içerisinde olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"İNSANLARIN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Cuma günü gerçekleşen Manisa programına ilişkin Davutoğlu'na yakın yetkili, şöyle dedi:"İnsanların üzerinde baskı var. Bir gün önce Adalet Bakanı Manisa'ya geldi, niçin geldi, niye geldi bilmiyoruz, bir gün sonra AK Parti'nin il koordinatörü geldi, ilçelerde ve ilde danışmalar yaptılar, herkesi tek tek yoklama aldılar, bazı kişilere görev verdiler, kim geliyor, kim gidiyor diye.Neden insanlara baskı yapıyorsunuz, neden isim isim belirlemeye çalışıyorsunuz, neden insanlara 'gitmeyin', 'gelmeyin' diyorsunuz. Öncesinde insanları uyarmışlar, 'gitmeyin' diye uyarmışlar.Bizim varlığımız birilerini korkuttu ve düne kadar hiç hatırlamadıklarını hatırladılar, onları yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelikleri falan yaptılar."