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Davutoğlu: “Öyle şeyler olacak ki, seçmen AK Parti’yi terk edecek”

AKP’den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmalarına hız veren Davutoğlu ekibiyle yaptığı görüşmede dikkat çeken ifadeler kullandı. Davutoğlu, "Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AK Parti'yi terk edecek" dedi.

POLİTİKA 22.09.2019, 23:52
Davutoğlu: “Öyle şeyler olacak ki, seçmen AK Parti’yi terk edecek”
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İKTİDAR partisinde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileşme çalışmaları ile hız kazanan çözülme sürüyor. AKP yönetimi ise, Davutoğlu cephesinden gelecek hamlelere odaklandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise ekibiyle sık sık toplantılar yaparak son durumu değerlendiriyor. AKP’den istifa eden eski bir milletvekili, son yapılan toplantıda, Ahmet Davutoğlu’nun "Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AK Parti'yi terk edecek" dediğini ifade etti.

“TABAN AK PARTİ’NİN AİLE ŞİRKETİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖRÜYOR”

Ahmet Davutoğlu’nun çalışma ekibinde yer alan eski AKP milletvekili konu ile ilgili, “Davutoğlu'nun partisi doğrudan AK Parti tabanına hitap edecek. AK Parti’den ciddi oranda bir oy koparma potansiyelimiz var. Bunun hesabı yapıldı. AK Parti’nin küskünlerden de geniş katılımlar olacak. AK Parti’nin bir aile şirketi haline geldiğini artık taban görüyor.” dedi.

“SARAY, DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİNİ DUYDU”

Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “AK Parti içinde bugün Davutoğlu'na karşı olanların bile yakında Davutoğlu ve Babacan hareketinin içinde yer alabileceklerini de hesaba katmak gerekiyor.” diye konuştu.

Davutoğlu'nun yakın çevresine "Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AK Parti'yi terk edecek" dediğini iddia eden eski milletvekili, bu sözlerin Saray tarafından duyulduğunu aktardı. Saray çevrelerinin, Davutoğlu'nun Başbakanlığı dönemine ait bildiklerini kamuoyuyla paylaşmasından çekindiği iddia edildi. 

#ahmet #davutoğlu #ali #Babacan #akp
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