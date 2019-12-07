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Davutoğlu'nun teklif götürdüğü MHP'li iş insanı yeni partiye katılıyor

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlıklarına hız kesmeden devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide, MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran'ın yer alacağı öğrenildi.

POLİTİKA 07.12.2019, 20:55
Davutoğlu'nun teklif götürdüğü MHP'li iş insanı yeni partiye katılıyor
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YENİ parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirdiği kampta, Avrasya Sanayi ve İş adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın, Davutoğlu'nun partisine katılma teklifini kabul ettiği kaydedildi. Başaran, 24 Haziran'da gerçekleşen milletvekilliği seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocaeli milletvekili aday adayı olmuştu.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran'a teklif götüren Davutoğlu'nun bu teklifinin kabul edildiği ifade edildi.Yeniçağ'da yer alan habere göre; Başaran'ın, daha önce Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Gebze Şubesi'ni kurarak, kurucu başkanlığını yaptığı ve daha sonra MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Otomotiv –Yedek Parça Meslek Komitesi Başkanlığı görevlerinde yer aldığı öğrenildi.

SON GENEL SEÇİMDE MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Gebze Ticaret Odası Eski Başkanı İbrahim Başaran'ın oğlu olan Ömer Faruk Başaran, 24 Haziran 2018'de gerçekleşen milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocaeli milletvekili aday adayı olmuştu.

ÖMER FARUK BAŞARAN KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğdu. Ömer Faruk Başaran ilk, orta ve lise tahsilini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Türk iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Gebze Şubesi'ni kurarak, Kurucu Başkanlığını yapmıştır.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etmişti. Kendileri hakkında başlatılan ihraç sürecinden dolayı derin bir hüzün yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar tabanını kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için partimizden istifa ediyoruz" demişti. Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmak hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerimizin gereği. Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye konuşmuştu.

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