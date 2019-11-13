Davutoğlu'nun kurmayından Ankara'yı karıştıracak "ittifak" çıkışı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir. Görüşmelerimiz, dirsek temaslarımız var" ifadelerini kullanmıştı. Karamollaoğlu'nun bu açıklamalarının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal'dan yanıt geldi. Ünal, "Bizim herhangi bir ittifak arayışımız yok. Biz tek başına iktidar olmak için bu yola çıktık" dedi.

"İKTİDARA GELECEK BİR HAREKETİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Herhangi bir parti ile ittifak arayışında bulunmadıklarını vurgulayan Ömer Ünal, "Ahmet Davutoğlu"nın liderliğinde tek başına iktidara gelecek bir hareketi inşa etmeye çalışıyoruz. Biz toplumun tamamını kucaklayacak bir hareket için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

"KONYA'DA EN KISA SÜREDE PARTİ BİNASINI TUTACAĞIZ"

Konya'da parti binası için son hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Ömer Ünal, "Konya'da yeni parti binamız için belirlediğimiz 5 yer var. Bu yerler için görüşmelerimizi tamamladık. Sayın Davutoğlu'nun da buralar için görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede parti binasını tutacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlıklarını yaptığı yeni partiler ile ittifak kurulabileceğinin sinyalini vermişti. Karamollaoğlu, "İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir" diye konuşmuştu.