Davutoğlu'nun karargahının neresi olduğu belli oldu!

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu'nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu'nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. Davutoğlu'nun ekibinin partinin karargahı olacak genel merkez binasının da belli olduğu ifade edildi.

GENEL MERKEZ BİNASI BELLİ OLDU

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Ahmet Davutoğlu bir yandan yeni partiye katmak istediği isimlerle görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise partinin genel merkez binası için çalışmalarını sürdürüyor. Davutoğlu'nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etmişti. Kendileri hakkında başlatılan ihraç sürecinden dolayı derin bir hüzün yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar tabanını kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için partimizden istifa ediyoruz" demişti. Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmak hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerimizin gereği. Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye konuşmuştu.