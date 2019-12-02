Davutoğlu'nun ekibine katılımlar devam ediyor! Partisinde sürpriz isim

KARAR gazetesinden ayrılan Hakan Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partide yer alacağı öne sürüldü. AK Parti'den istifa ederek yeni partisini Aralık ayının ortalarında açıklayacağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu listesi belli olmaya başladı. Medyanotu'nun haberine göre; Hakan Albayrak, Ahmet Davutoğlu'nun aralık ayında kuruluşunu tamamlaması beklenen partisine katılacak.

KARAR GAZETESİ'NDEN İSTİFA ETTİ

Hakan Albayrak, 3,5 yıldır yazdığı Karar gazetesinden 29 Kasım tarihinde ayrıldığını açıklamıştı. Albayrak, yazdığı son yazısının sonunda "Kıymetli dostlar, bazı yeni meşgaleler sebebiyle KARAR'daki yazılarıma son veriyorum." diyerek ayrıldığını belirtmişti. Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Albayrak'ın ayrılığını sosyal medya hesabı üzerinden "Karar yazarı Hakan Albayrak başka bir sahada sürdürmek istediği meşgaleler dolayısıyla köşe yazılarına son verdi. Sevgili arkadaşıma gazeteye katkıları için teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." ifadeleri ile duyurmuştu.