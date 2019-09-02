Davutoğlu'nun ekibinden Kaplan'a ağır sözler

AHMET Davutoğlu'nun "terör" açıklamasına, "Bize de 'Konuşmazsan adam değilsin' demek kalıyor" diye tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ı Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen AK Partili eski milletvekili Abdullah Başçı, sert sözlerle eleştirdi. Parti kuracağı iddia edilen ve bir süredir AK Parti aleyhine açıklamalarda bulunan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son konuşması tartışma yaratmıştı. Terörle mücadele konusuna değinen Davutoğlu, "Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu ifadelerini sert sözlerle değerlendirmişti. "Konuşun ki 'büyük resim' netleşsin" başlıklı bir yazı kaleme alan Kaplan, Davutoğlu'na yönelik "Konuşmazsan adam değilsin" demişti.

DAVUTOĞLU'NA YAKIN İSİMDEN HİLAL KAPLAN'A SERT SÖZLER

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Abdullah Başçı sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kişisel Facebook hesabı aracılığıyla Hilal Kaplan'a dair bir paylaşımda bulunan Başçı, "Yazık, dünün fetöcüsü bugün ülkeyi dizayn etmeye çalışıyor" dedi.