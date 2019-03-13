Davutoğlu'nun danışmanı yeni partinin işaretini verdi

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre basın danışmanlığını yapan Osman Sert, kişisel Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu. Sert, "Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor" dedi. Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti.