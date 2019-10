Davutoğlu'ndan 'Yeni parti kurmak için paranız var mı?' sorusuna yanıt

PARTİ kurma hazırlıklarından olası ittifaklara kadar birçok konuda konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen "Yeni parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna "Siyasi parti para ile kurulmaz, gönül ve fikir birliği ile kurulur." diyerek cevap verdi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Söyleşide, Ahmet Davutoğlu'na yöneltilen sorular ve Davutoğlu'nun verdiği yanıtlar şöyle:

Paranız var mı parti kurmak için?

Siyasi parti para ile kurulmaz, gönül ve fikir birliği ile kurulur. Cumhuriyet Halk Fırkası kurulurken parası mı vardı? Demokrat Parti'yi kurarken paraları mı vardı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun da parası yoktu. AK Parti'nin, Özal'ın partisi ANAP kurulurken paraları var mıydı? Cem Boyner hareketi ile Cem Uzan'ın Genç Partisi paraları vardı da ne oldu? Siyasi parti kurmak için gönül birliği fikir birliği ve birlik beraberlik ile halka dürüst hizmet vaat etmek yeterlidir. Şeffaf devlet anlayışı ile yola çıkmak vatandaşı da inandırmak önemlidir

Yeni Parti ile yola çıkarken hedefiniz seçimde yüzde 50+1 alarak iktidar olmak mı?

Yüzde 50+1 değil, hedefim toplumun yüzde 100'ünü fikirlerimle heyecanla inanç ile kucaklamak... Ben parti kurmayı çok mu istedim? Hayır, sadece AK Parti'de teşkilatlarla vatandaşların yaşadığı şikâyetleri raporlarla sundum. Aksaklıkları düzeltelim istedim. Yanlışlıkları anlattım defalarca dinlemediler önlem almadılar. 100 AKP'liye sorsanız "partinin yenilenmeye ihtiyacı var" diyordu. Biz de Türkiye'yi dolaşırken gördük ki gerçekten büyük çoğunluk partide yenilikten yanadır. AK Parti'ye zarar verme niyetim asla yoktu. İstişare süreci başlatsaydı Sayın Erdoğan, el birliği ile kötü gidişi engellerdik. Karşılığında yaşadıklarımı gördünüz. Başbakanlarını Genel Başkanlarını ihraç etmek istediler. yüreğim yandı yara açıldı ihraç talebi metnini alınca... İstifa kararı aldım.

İttifaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? İttifaktan yana mısınız?

Bugün anayasa değişikliği ile koalisyon yerine seçim öncesi ittifaklar geldi. İttifaklar partilerin doğal yapısını bozdu, bozuyor. Çünkü ittifaklar düşman üretiyor karşısında da ittifaklar oluşunca düşmanlıklar oluşuyor ve toplumu bozuyor... İttifaklar siyaseten soğuk savaş dönemine neden oldu. Benim hedefim siyasette sıcak bahar havası yaratmak.Kutuplaştırma ile siyaset yapılmamalı. İki kutuplu soğuk savaş döneminde bugün Türk siyaseti, Türkiye'yi dar boğaza sokuyor. Daralmış siyaseti aşıp ilkeli siyaset tavrı koyacağız. Yeni siyaset dili ile nezaket, zarafet içinde olacağız. Asla nefret dili kullanmayacak kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim için AK Parti defteri kapandı. Artık onların eksikliklerini değil, kendi doğrularımızı halka anlatacağız. Manisa'da yetişen şehzadeler dünyayı yönetirken Amerika mı vardı? Biz de Şehzadeler kentinden bugün bir fidan dikiyoruz.

4 eğilimi kucaklayacak merkez parti mi olacaksınız?

Hayır, bugün Türkiye'de artık dörtten fazla eğilim var siyaset sahnesinde. Her eğilimi kucaklayacak şekilde çalışıyoruz. Türkiye'de her kesim ile farklı siyasi görüşlere sahip toplumun her kesimi ile bizimle konuşma yüreği olanlarla buluşuyoruz.Hattı siyaset değil sathı siyaset vardır. Bu satıh Türkiye'dir. Tüm vatandaşları kucaklayacak siyaset gereklidir. Türkü de Kürdü de yani toplumun her katmanını kucaklayan parti olacağız.

Karşınızda devlet gücü kullanan bir iktidar ve baskı rejimi var. Ne diyorsunuz?

İlk hedefimiz korku duvarını yıkmak olacak.

Barış Pınarı ve Suriye politikası için neler söyleyeceksiniz?

Güvenli Bölge bizim başlangıçtaki tezimizdi. Suriye konusunda tüm yanlışlar bana mal edilmeye çalışılıyor. Devlet ahlakı ile söylemek gerekir ki, Cumhurbaşkanları, Sezer, Gül ve Erdoğan ile milli güvenlik kararları var ortada. Herkesi vicdani muhasebe yapmaya çağırıyorum.

Trump'ın mektubu için ne diyorsunuz?

Alçakçadır, yüz karasıdır. Devletin arşivinde misli ile verilecek yanıtla yer almalı ve Amerika'ya kesinlikle geri çektirilmelidir. Trump'ın iki çocuk benzetmesini okuyunca tüylerim diken diken oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle eş tutulamaz. Biz onuru ile yaşayan bir milletiz.