Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden "Bu kutlu çatıdan ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamıştır bundan sonra da okunmayacaktır"diyerek eleştirdiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan kendisine yanıt gecikmedi. Sakarya Dostları Platformu'nda konuşan Davutoğlu, "Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var. Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez. Kumpaslar kurulduğunda, bu parti bölünmesin diye başbakanlık makamını arkamıza bakmadan terk ettiğimizde mi hain olduk. Bu milletin çıkarına aykırı tek bir adımımız varsa söyleyin. Buradan meydan okuyoruz" dedi.

"BİZE HAİN DENİRSE BU PARTİNİN DIŞINDA OLANLAR KENDİLERİNİ NASIL HUZURLU HİSSEDEBİLİRLER"

Erdoğan'ın, partisinin 18. yıl kutlamalarında yaptığı "Ömerler arıyoruz" çıkışına atıfta bulunan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Hesap soranlar hesap sordukları için hain olacaksa 'Ömerler arıyoruz' diyenlerin Hz. Ömer'i hatırlaması gerek. Bize sus diyenlere sesleniyorum. Manifestomuzu bir kez daha okuyun, eğer yanlışımız varsa o zaman tamam ama yoksa o zaman bir daha düşünün. Bize dahi hain denirse bu partinin dışında olanlar kendilerini nasıl huzurlu hissedebilirler. Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz."

"YENİ BİR HALİ YENİ BİR YOLA BAĞLAYALIM"

"Eğer bugün konuşuyorsak buna ihtiyaç var. Biz bir ümit rüzgarı estirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Konya'da yeni bir hal dedik. Yeni bir hali yeni bir yola bağlayalım. Bu yol küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin."