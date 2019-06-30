Davutoğlu'ndan bölünme çıkışı: Öyle olsaydı, kıyamete kadar susardık

YENİ parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin temel değerlerinin değiştiğini söyleyen Davutoğlu, "Yeni meydan okumalarla ilgili akademisyenlerle, siyasilerle ve derneklerle çalışma yürütüyoruz" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BUGÜN SUSMA VAKTİ DEĞİLDİR"

"Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız. AK Parti'nin temel değerleri bu memlekete egemen olmuş olsaydı kıyamete kadar susardık. 13 bin ile kaybettiğimiz seçimi yenilenen seçimde 800 bin oyla kaybediyorsak bunun sorumluları değerleri değiştiren kişilerdir. İstanbul seçimlerinde 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde söylemde ahlakta siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır.

Ben hiç örtülü konuşmadım. Bu partiden örnekler veriliyor. 'Bölünmeyelim' deniliyor. Bölünmeme ortak idealler doğrultusunda hareket etmeyle olur. Manifestoya kapalı kapılar hakkında katılanlar, kameralar arkasında mevcut durumu meşrulaştırdı. İnsanlar buna mecbur bırakılmamalı. Tavandaki bölünme önemli değildir ama tabandaki bölünme daha farklıdır.

Bugün susma vakti değildir. Bugün halkın önünde konuşma vaktidir. Tepede ne tedbir alırsanız alın, bölünmeyi engelleyemezsiniz. Bizim niyetimiz ne bölmek ne de mevki. Bizim meselemiz müreffeh bir ülke ilan etmek. Kaygılara tercüman olma niyetiyle konuşuyorum. Söylediklerim şahsi düşüncelerim değildir.

Size yalvarıyorum gelin konuşalım. Çağrım ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan herkese. Konferanslarımız engelleniyor. Basına örtülü baskı ile bize yer verilmedi 3 yıl boyunca."