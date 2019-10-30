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Davutoğlu'na en yakın isim yeni partiye ilişkin rakam verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal, yeni kurulacak partiyle ilgili, "Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında." dedi.

POLİTİKA 30.10.2019, 12:29
Davutoğlu'na en yakın isim yeni partiye ilişkin rakam verdi
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YENİ parti çalışmalarını aralıksız sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun, partisini Kasım ayında ilan etmesi beklenmekte. AK Parti Konya eski Milletvekili Ömer Ünal yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ömer Ünal, "Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında" şeklinde konuştu."YÜZDE 95 ORANINDA HAZIRIZ" Yeni Partinin kurucular kurulu listesinin hazır olduğunu belirten Ömer Ünal, "Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni partisi için birçok hazırlık tamamlandı. Partinin tüzüğü ve programı yüzde 95 oranında hazır sayılır. Kurucular kurulu listesi hazır. Partinin ismi ve logosu için birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Yakın süreçte partinin ismi ve logosu da hazır olur. İl teşkilatları içinse birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli olur" dedi.

ÖMER ÜNAL'DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, hem kendilerinin hem de bağımsız anket şirketlerinin kurulacak yeni parti için anketler yaptırdığını belirten Ömer Ünal, " Hem biz hem de bağımsız anket şirketleri yeni partiler ve diğer partilerin oy oranlarıyla ilgili anket yaptırıyor. Anket sonuçlarında AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına düştüğü görülüyor. Bu da AK Partinin artık halktan ne kadar kopuk yaşadığını gösteriyor. Başkanlık sistemiyle ekonomi, sağlık, tarım ve sanayinin her geçen gün kaybettiğini görüyoruz. Halkımız AK Parti'nin düştüğü durumu gayet net bir şekilde görüyor. Biz daha partimizi ilan etmeden oy oranımız yüzde 13 civarında. Partimiz kurulduktan ve yola çıktıktan sonra oy oranımız daha da yükselecektir. Çünkü toplumumuzun bizden bir beklentisi var, biz bunu net bir şekilde görüyoruz" şeklinde konuştu.

"ALİ BABACAN'IN PARTİSİYLE SİYASİ BİR İTTİFAK KURULABİLİR"

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı yeni parti ile yollarının bir yerde kesişeceğini belirten Ömer Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: Abdulah Gül ve Ali Babacan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen süreçler bize ne gösterir kestirmek zor. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. Ama bence Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kurarsa yollarımız bir yerde kesişir. İki ayrı parti olarak siyasi bir ittifak kurulabilir.

"BİRÇOK KİŞİ DAVUTOĞLU'YLA GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Yeni parti için diğer partilerinden birçok kişinin Ahmet Davutoğlu ile görüşmek istediğini aktaran Ünal, "Özellikle AK Parti içerisinde kötü gidişattan rahatsız olan birçok kişi var. Bunların içinde mevcut milletvekilleri ve yöneticiler de var. Ahmet Davutoğlu hocamızla görüşmek istiyorlar. Sadece AK Parti değil, diğer partilerden de bazı isimlerle görüşme sağlanıyor. Mesela eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından bir isimle de görüşüldü. Saadet Partisinden de bazı isimlerle görüşmeler sağlandı. Zamanı gelince kamuoyuyla bu isimler paylaşılır" diye konuştu.

#Eski Başbakan #ahmet davutoğlu #yeni parti
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